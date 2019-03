Regional: Mesmo com campeão a luta continua noutras frentes

22/03/2019 00:40 - Modificado em 22/03/2019 00:41

Foto: Pitch Moreira

Após ficarem definidos no final da semana passada, em jogos da antepenúltima jornada, a equipa Campeã de São Vicente (CS Mindelense) e a equipa despromovida de forma direta para a “segundona” (Corinthians), as duas jornadas que ainda faltam disputar reservam ainda muitas emoções em várias frentes.

Desde logo no sábado, 23, a abrir os jogos da 13ª jornada, o Farense sensação maior desta época desportiva, que por esta altura tem o mérito de ser o segundo classificado da prova, com 23 pontos, recebe a lanterna vermelha, o já despromovido Corinthians. A equipa orientada por de certo Bassana procura cimentar esta posição, mas para isso terá que vencer uma equipa muito ferida no seu orgulho.

A jornada prossegue, com o duelo entre o Batuque e a Académica do Mindelo, duas equipas que estão empatadas na 3ª posição da tabela classificativa, com 22 pontos. Um duelo antigo e que promete ser bem renhido, pois as duas equipas ainda ambicionam alcançar a segunda posição.

No domingo, 24, precisamente à mesma hora do jogo Cabo Verde-Lesoto, facto que desagradou a muitos amantes do futebol, Derby e Salamansa sobem ao relvado do Municipal Adérito Sena, para um jogo importante entre estas duas formações que estão separadas por apenas três pontos, com vantagem para o Derby.

O Derby que vive dias difíceis no regional, ocupando a quinta posição com 16 pontos, quer subir na classificação e para isso terá que vencer a equipa da zona piscatória. Já a equipa do Salamansa, que vem logo a seguir na classificação com 13 pontos, quer fugir à zona perigosa, pois leva uma vantagem de cinco pontos sobre o Castilho, equipa que está na zona de liguilha.

Precisamente no último jogo da jornada, o Castilho que soma 08 pontos, sobe ao tapete verde do estádio municipal, para defrontar o já coroado campeão regional de São Vicente, o CS Mindelense. Embate com grau de dificuldade elevada para os comandados de Gil Jesus, que vão ter pela frente a única equipa ainda invicta na prova.

O Castilho necessita forçosamente de vencer e esperar que o Salamansa perca com o Derby, remetendo para a última jornada a decisão de qual equipa irá jogar a liguilha. Já o Mindelense, conforme declarações do seu treinador, joga para manter a invencibilidade na prova.

No que toca aos marcadores a luta está renhida. São sete o jogadores que à entrada para penúltima jornada ainda lutam para o título de melhor marcador. São eles: Miká do Salamansa e Dudu do Farense, ambos com 8 golos cada. Toy do Derby, Pibipe do Mindelense e Balakov do Batuque com sete tentos cada. Já Bruno Silva da Académica e Bruce do Batuque surgem na lista com seis golos marcados.