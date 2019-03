Santo Antão: “Sei Entertainment” quer atrair turistas para Páscoa

22/03/2019 00:28 - Modificado em 22/03/2019 00:28

A “Sei Entertainment”, empresa promotora de eventos em Santo Antão, tem na agenda um vasto leque de ofertas turísticas, sociais e culturais para a Páscoa 2019 e que ocorerão no município do Paul. Sob o lema “Séb eh Pascoa ne Paul” este grupo pretende promover esse concelho enquanto destino turístico, não abandonando o potencial cultural de uma zona que é tida como uma das mais harmoniosas do país.

De acordo com a organização, este projeto é uma iniciativa público-privada e visa “focalizar adequadamente a questão da produção de modo a demonstrar inequívoca a importância agroindustrial do Paul, no sector socioeconómico no emprego na produção e no crescimento da riqueza centrados na qualidade de vida das populações e seu impacto económico no desenvolvimento do país, promovendo Paul como património turístico e cultural”.

Neste âmbito para os dias 18, 19, 20 e 21 de Abril a organização tem agendada atividades culturais tais como quebra de Coco, uma feira de exposição de produtos e serviços, Procissão da Páscoa, atuações musicais na Feira (Grupos locais e nacionais), corrida de atletismo (Trail Ranning), feira de exposição de produtos e serviços, conversa aberta com personalidades selecionadas do mundo do desporto, cultura e empreendedorismo. Contando também com um desfile tradicional, concertos com Bandas Musicais (grupos nacionais e internacionais) e a Missa Solene (Celebração da Páscoa).

Todos os anos a ilha de Santo Antão recebe forte afluência de pessoas por ocasião da Páscoa, sobretudo estudantes da ilha de São Vicente e turistas. Boa parte tem como destino o município do Paul, que, além de possuir uma das mais belas paisagens montanhosas de Cabo Verde, tem um forte potencial cultural.

Por isso este que grupo quer “potencializar atividades recreativas, culturais e desportivas, dinamizando o concelho. Proporcionar uma troca de experiências entre gerações, consciencializando o paulense para o desenvolvimento do Concelho e atrair, anualmente, a concentração máxima de visitantes durante a quadra da Páscoa” bem como “a sensibilização dos diversos agentes intervenientes num quadro de mudança de paradigma e descoberta de áreas culturais como oportunidade de negócios e preservar as tradições e manifestações socioculturais.”

O propósito deste grupo centra-se na dinamização de um estrato social proporcionando alternativas e canais de movimentação económica promovendo a criatividade e a cultura.