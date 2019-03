Novo equipamento do Barcelona surpreende e é estilo… Boavista

21/03/2019 16:02 - Modificado em 21/03/2019 16:05

Catalães vão jogar com o seu uniforme principal axadrezado.

As listas já eram. O site FootyHeadlines revelou que aquele que será, muito provavelmente, o novo equipamento do Barcelona para a temporada 2019/20.

Pela primeira vez na história do clube catalão, o equipamento principal terá um xadrez como padrão. As cores da camisola permanecerão as mesmas e os calções serão unicamente azuis.

Um equipamento ao estilo do Boavista e também da Croácia. Será para Rakitic se sentir ainda mais em casa?