Ex-presidente brasileiro Michel Temer foi detido

21/03/2019 15:33 - Modificado em 21/03/2019 15:33

Também há um mandado para a detenção do antigo ministro de Minas e Energia, Moreira Franco.

Oex-presidente do Brasil, Michel Temer, foi detido esta quinta-feira, adianta o G1. A detenção de Temer está relacionada com a investigação da Operação Lava Jato. A justiça do Rio de Janeiro também emitiu um mandado para a detenção de Moreira Franco, antigo ministro de Minas e Energia.

A polícia federal já estava a tentar confirmar a localização de Temer desde esta quarta-feira, mas não foi bem sucedida. O antigo líder brasileiro acabou por ser detido na sua casa em São Paulo.

Michel Temer responde atualmente a dez processos. Cinco deles transitam no Supremo Tribunal e foram abertos na altura em que ainda era presidente.

Os outros cinco processos foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso este ano, já depois de Temer ter sido sucedido por Bolsonaro na presidência e depois de ter perdido alguns dos seus privilégios enquanto presidente.

No âmbito da Operação Lava Jato, o antigo presidente é suspeito de ter tido conhecimento do pagamento de um suborno por parte de José Antunes Sobrinho, o dono da Engevix. O empresário revelou à polícia federal que pagou um suborno de um milhão de reais (cerca de 232 mil euros) a pedido do coronel João Baptista Lima Filho, um amigo de Temer, e do ex-ministro Moreira Franco.

A Engevix conseguiu o contrato para um projeto do central nuclear Angra 3.

Por Notícias ao Minuto