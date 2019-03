Jogos Africanos de Praia Sal 2019: DGD e COC assinam contrato-programa de apoio às selecções nacionais

O Ministério do Desporto, através da Direcção Geral do Desporto e o Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) rubricam, nesta sexta-feira, 22 de Março, o contrato-programa de apoio às selecções cabo-verdianas das várias modalidades integradas nos próximos Jogos Africanos de Praia, Sal 2019.

Representará o MD/DGD no acto, o Director-geral do Desporto, Anildo Santos e em nome do COC estará a sua Presidente, Filomena Fortes.

Os Jogos Africanos Praia – Sal 2019, recorda-se, acontecem de 14 a 23 de Junho, na praia de Santa Maria, ilha do Sal, e íntegra competições a nível das nações africanas em 11 modalidades sendo elas as seguintes: Atletismo, Basquetebol 3 X 3, Andebol de Praia, Futebol de Praia, Ténis de Praia, Voleibol de Praia, Remo de Mar, Futebol Freestyle, Karaté Kata, Kitesurf e Natação em mar aberto.“Um evento internacional, com as chancelas dos Comité Olímpico Africano e Internacional e que contará com a participação de pelo menos mil atletas dos 54 países que compõem o continente” e será, segundo a organização, o “maior evento desportivo internacional jamais realizado em Cabo Verde “e um passo gigante na afirmação do nosso país enquanto plataforma internacional de eventos desportivos de relevo, conforme a visão deste Governo e que já valeu a realização de várias competições internacionais em diferentes modalidades.