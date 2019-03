Sub-17: Na última jornada da prova cinco equipas ainda sonham com as “meias”

21/03/2019 13:36 - Modificado em 21/03/2019 13:36

A penúltima jornada do campeonato regional de sub-17, em São Vicente, foi disputada na tarde desta quarta-feira, 20, no Centro de Estágio da FCF, onde o Cantareira somou mais uma goleada no grupo A, ao cilindrar o Corinthians por 9-0. Já no grupo B as contas estão mais equilibradas. Batuque e Juventude venceram e tudo será decidido na última jornada da prova.

Depois de garantir o acesso para as meias-finais, do campeonato regional de futebol, o Cantareira voltou a golear, desta feita, em jogo da nona jornada, o Corinthians atual segundo classificado do grupo por 9-0. Ainda neste grupo, o Castilho derrotou o Ponta d´Pom por 4-1 pressionando o Corinthinas na segunda posição. De destacar que, a última jornada reserva, nada mais do que um Castilho Vs. Corinthians.

O Cantareira destaque deste grupo, soma 24 pontos e já marcou 50 golos, não sofrendo nenhum. A segunda posição é ocupada pelo Corinthians com 13 pontos, seguido pelo Castilho com 12 pontos. Mais abaixo na tabela classificativa surge o Geneva atual campeão em título e deceção nesta época desportiva, com apenas 04 pontos. Já o Ponta d´Pom que ainda não pontuou é a lanterna vermelha da prova.

A última jornada, que terá como palco o campo de Craquinha, no sábado, 23 e reserva os jogos Geneva Vs. Ponta d´Pom (14:30) e Castilho Vs. Cotinthians (16:30).

Já no grupo B, onde se jogou para a quinta jornada, as contas estão equilibradas e tudo será decidido na última jornada. O Batuque goleou nesta jornada a Real Sociedade por 5-0 e subiu para à liderança, ultrapassando o Estoril. No segundo jogo deste grupo, o Estoril foi surpreendido pela Juventude, que infligiu uma derrota de 0-3, ao então líder da prova, entrando assim na luta pelas meias-finais.

De referir que, sob apreciação da ARFSV, está um protesto do Estoril contra a formação da Real Sociedade, que acusa esta equipa de ter alinhado, no embate entre ambas, com um atleta com duas inscrições. A ser decidido a seu favor o Estoril poderá ser beneficiado com mais três pontos, e assim ascender a liderança isolada com 11 pontos.

A classificação coloca agora o Batuque na liderança com 10 pontos, mais dois pontos que os perseguidores diretos Estoril e Juventude, que somam 08 pontos cada. A Real Sociedade soma apenas um ponto e é por isso último classificado.

A sexta jornada que se disputa no sábado, 23, terá como principal atracão o jogo entre o Batuque e o Estoril, agendado para às 14:30 no Centro de Estágio da FCF. A outra partida entre a Real Sociedade e Juventude está marcada para às 16:30.

Segundo a programação da Associação Regional de Futebol de São Vicente (ARFSV), as meias-finais estão agendadas para o dia 25 de Março, enquanto a final está marcada para 27 do mesmo mês.