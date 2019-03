Andebol: Provas regionais em feminino suspensas até 05 de Abril

Devido a convocatória de atletas femininas para as seleções de sub-16 e sub-18 de Cabo Verde, que vão participar no Challenge Trophy 2019 da Zona II, que se realiza de 31 de Março a 04 de Abril, na cidade de Nouakchott, na Mauritânia, a Federação Cabo-verdiana de Andebol decidiu suspender todas as provas regionais, em que estejam envolvidas equipas com duas ou mais jogadoras ao serviço das seleções.

A informação foi confirmada ao NN, pela Federação Cabo-verdiana de Andebol, que afirma que à partir desta quinta-feira, 21, todas as provas vão ser suspensas até o retorno da comitiva nacional. A mesma assegura que, São Vicente, Santiago Norte, Santiago Sul e Santo Antão são as regiões desportivas que vão estar paralisadas até ao dia 05 de Abril.

De recordar que Cabo Verde, participa na prova com duas seleções. A de sub-16 e a de sub-18, numa prova que a cada ano, em alternância, integra duas seleções femininas e duas masculinas, isto é em alternância. Em 2018, as seleções masculinas marcaram presença nestas competições, onde os sub-19 conseguiram alcançar a terceira posição.

Convocadas dos Sub-16

Darlene Varela-ADRC Picos, Larissa Melo-Académica do Sal, Adélcia Mendes-Graciosa do Tarrafal, Natasha Lopes-Beira Mar Tarrafal, Yara Fonseca- Super Estrelas de Santo Antão, Ariana Moreira-SOS Assomada, Marcília Monteiro-Tabanka Tarrafal, Vilma Vaz-Tabanka Tarrafal, Daianira Fortes-Farense São Vicente, Celiane Alves-Desportivo da Praia, Indira Lopes-Farense São Vicente, Elisa Gomes-Palmeiras do Sal, Selma Reis-Madrugadores Santo Antão e Emilicy Rodrigues-Calheta Rock da Calheta. Treinadores, Emanuel Graça do Seven Stars da Praia e Renato Delgado do Farense de São Vicente.

Convocados dos Sub-18

Isandra Semedo-Desportivo da Praia, Mirian Delgado-Super Estrelas de Santo Antão, Mayra Almeida-Graciosa do Tarrafal, Iliana Cardoso-Seven Stars da Praia, Ruty Cabral-SOS Assomada, Queveline Sanches-ADRC Picos, Kiara Tavares-Desportivo da Praia, Nadine de Pina-Seven Stars da Praia, Leandra Rodrigues-Super Estrelas de Santo Antão, Ruth da Veiga-Tabanka do Tarrafal, Suelen Gomes-Batuque de São Vicente, Ivanilda Semedo-ADRC Picos, Belamin Simone Miranda-Super Estrelas de Santo Antão e Liliana Cardoso-Seven Stars da Praia. Treinadores, Jean Pierre Spencer do Liceu Ludjero Lima São Vicente e Arlindo da Luz do Super Estrelas de Santo Antão.