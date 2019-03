Sal: dois indivíduos indiciados de dez crimes de VBG

21/03/2019 12:27 - Modificado em 21/03/2019 12:27

De acordo com a Policia Judiciária, os dois indivíduos de 23 e 35 anos são suspeitos da prática de 10 crimes de Violência Baseada no Género (VBG), sendo um deles, suspeito ainda de outros dois crimes de danos.

Os suspeitos foram detidos, na terça-feira passada, fora de flagrante delito, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal – DICS, da PJ.

O primeiro suspeito, de 23 anos, foi detido na localidade de Chã de Matias e é acusado de três crimes de VBG e dois crimes de danos.

Já o segundo indivíduo, de 35 anos, residente no Bairro Novo I, está indiciado na prática de sete crimes de VBG.

Os detidos são acusados de agressões verbais, físicas e sexuais, cometidas de forma reiterada, contra suas ex-companheiras, entre Janeiro de 2017 e Janeiro de 2019.

Os detidos foram presentes, na quarta-feira, 20, às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação tendo sido aplicado Prisão Preventiva ao suspeito dos sete crimes de VBG e TIR com Apresentação Periódica, Interdição de Saída do país e proibição de contato com a vítima ao suspeito dos três crimes de VBG.