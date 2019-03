CMSV leva a cabo campanha de plantação de árvores junto de alunos do Ensino Básico

21/03/2019 00:32 - Modificado em 21/03/2019 00:32

A Câmara Municipal de São Vicente, no âmbito das comemoração ao Dia Mundial da Árvore e da Floresta, realizou na manhã desta quarta-feira, uma campanha de plantação com espécies arbóreas e arbustivas, das quais, 12 árvores e 40 plantas ornamentais na Escola Semião Lopes, com o apoio dos alunos do 3º ano do Ensino Básico .

De acordo com a edilidade, o objetivo é criar um ambiente ecológico na referida escola, despertando nos alunos uma consciência ambiental de forma a conhecer e cuidar melhor da vegetação no seu todo. Isto é dando a conhecer a importância das árvores na cidade, que para além do embelezamento é de extrema importância para a manutenção de uma cidade saudável e sustentável.

Amanhã as 14h, segundo a edilidade mindelense, será realizada uma outra ação de sensibilização junto dos alunos do 4º ano desse mesmo estabelecimento de ensino.