Rodrigo Martins: “ O Hotel Marginal tem todos os projetos de arquitetura e estabilidade aprovados”

21/03/2019 00:27 - Modificado em 21/03/2019 00:27

Futuro Hotel Marginal

O Vereador da Câmara Municipal de São Vicente, Rodrigo Martins, responsável pelos Pelouros de Turismo, Patrimônio, assegura que o Hotel Marginal , da Spencer Construções, em construção na Av. Marginal . cumpriu com todos os trámites legais.

Sobre o imbróglio entre a gerente do Hotel Casa Branca e a SCI, que poderá arrastar-se para tribunal, com a gerente a acusar a empresa de ter modificado o projeto e com isso ter roubado a vista do seu hotel, o vereador explica : “O Hotel tem todos os projetos de arquitetura e estabilidade aprovados. Vai ser um bom hotel, com um bom enquadramento e como todos nós sabemos, vai levar à valorização daquela zona. Sobre isso temos toda certeza e não temos nenhum receio quanto a isso”. Todos os trâmites legais foram assegurados , garante o vereador.

Martins sublinha que a ilha precisa de mais investimentos do tipo, porque como assegura o povo de São Vicente precisa de emprego. Sobretudo a camada jovem. “Os jovens precisam de trabalhar e nós temos essa grande possibilidade. Com esses investimentos queremos aumentar o número de postos de trabalho e claro ter em atenção as questões de harmonia urbanística, que estão garantidas no projeto” ajunta.

Na mesma linha Rodrigo Martins, assegura que já existe um projeto assinado com o Cabo Verde Trade Invest, a Direção Geral do Património e também com a envolvência da Câmara Municipal, de um hotel cinco estrelas que vai nascer na Laginha, e que segundo o mesmo já é uma realidade.

Para alavancar o turismo na ilha, o mesmo refere que outras zonas da cidade do Mindelo, também vão ser alvos de investimentos do ponto de vista turístico. Neste sentido, aponta que a Câmara Municipal irá continuar a trabalhar fortemente na requalificação urbana, na valorização do seu território, com ações diárias de melhoramento da cidade. Pois, no seu entender, todos sabem que ela necessita de ações diárias de manutenção.

“Estamos a melhorar a situação da sinalização rodoviária que é fundamental. Estamos a melhorar os passeios em todos os bairros. Brevemente vamos iniciar a asfaltagem das principais artérias da cidade. São essas basicamente as principais frentes do ponto de vista da requalificação urbana e valorização do território, que temos programado para breve” conclui.