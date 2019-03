Fórum Internacional de Investimentos : Governo ambiciona assinar um pacote de 500 milhões de euros

O Governo cabo-verdiano vai realizar nos dias 01, 02 e 03 de julho próximo, na ilha do Sal, um fórum de investimentos no país e ambiciona assinar um pacote de pelo menos 500 milhões de euros de financiamento em projetos do sector privado.

O evento que se afigura como um espaço de criação de oportunidades e atração de investimentos para o sector privado, foi apresentado hoje na capital do país pelo Vice-primeiro-ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia.

O grande objetivo do Governo é dar todo o incentivo ao sector privado nacional e estrangeiro para investir em Cabo Verde em todos os sectores, segundo diz o ministro.

Adianta, por outro lado, que a intenção do executivo é que esse fórum seja uma plataforma de negociação para preparar os projetos e também para garantir as transações financeiras.

Para este fórum estão convidadas várias instituições financeiras internacionais reputáveis, com são o caso do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), África 50, Banco Europeu de Investimentos (BEI), Afreximbank, China Eximbank, Índia Eximbank, Sociedade Financeira Internacional, seguradoras, fundo de pensões e capitais de risco internacionais.

Neste âmbito vai ser criada uma equipa para a realização anual do fórum com o propósito de garantir que os projetos dos investidores nacionais e estrangeiros que tenham acesso a financiamento.