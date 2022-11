São Vicente: FIC 2022 um sucesso com resultados de negócios e visita de mais de 10 mil pessoas

19/11/2022 23:40 - Modificado em 19/11/2022 23:40

Chegou neste sábado, o fim da 25ª edição da Feira Internacional de Cabo Verde. Com casa cheia, desde crianças a adultos, os expositores despediram-se da FIC com satisfação e com novas potenciais parcerias para alargar a sua intervenção no mercado cabo-verdiano.

Contas ainda por fazer, a Presidente da FIC diz que, pelos números que possuem, passaram pelos armazéns da Enapor, que este ano recebeu o evento que teve a representação de quase todos os ramos da economia de Cabo Verde e outros países, mais de 10 mil visitantes.

Logo, Angélica Fortes disse que o balanço foi extremamente positivo, isso quando foi ultrapassado o primeiro desafio, que era encontrar um espaço para fazer a feira em São Vicente, graças “à amabilidade” da Enapor em ceder o espaço. “O feedback dos expositores nos diz que a feira superou as expectativas de quase todos. Estão aqui a fazer contatos importantes com resultados. E isso, para nós confirmarmos o sucesso desta feira empresarial”.

Diz ainda que apesar da organização estar ciente, que a população de São Vicente estava a aguardar a feira na ilha com bastante expectativa, acabaram por ficar surpresos com o volume de bilhetes vendidos. “Desde de 2019 estavam a aguardar por esta feira. As pessoas estavam a pedir por esta feira. Estavam a exigir que a FIC acontecesse em São Vicente, por isso que fizemos todos esforços junto do Governo e das Câmaras de Comércio para que pudesse acontecer”, salientou a responsável que mostrava-se bastante satisfeita.

“Era preciso voltar a trazer para cidade de Mindelo oportunidades de negócios”, sustentou Angélica Fortes, que diz ser gratificante, saber que a FIC conseguiu agradar a população da ilha com oportunidades de negócios e com resultados. E a prova disso, é que sem mesmo ter finalizado a contagem, garantiu que passou pelo local, durante estes quatro dias, mais de 10 mil pessoas.

FIC apresenta “Feira de Oportunidades” para os pequenos empresários em dezembro

O próximo evento empresarial a ser realizado em São Vicente, pela Feira Internacional de Cabo Verde, é a “Feira de Oportunidades”, com o mesmo conceito da FIC que decorreu na ilha, mas com foco nos pequenos empresários. “O foco é no empreendedorismo”, avançou à comunicação social, Angélica Fortes.

A presidente da FIC, diz que o objetivo é promover o pequeno empresário. Por isso a criação deste espaço, tendo em conta que, salientou Angélica Fortes a FIC tem uma dimensão maior e muitos “pequenos empresários” acabam por ficar de fora.

Neste sentido, para fechar com chave de ouro, este ano, pretendem fazer este último evento e acontece de 19 a 23 de Dezembro numa das praças da ilha.

“Já identificamos o local, agora é fechar com a Câmara Municipal, para a cedência e autorização do espaço”, garantiu Fortes, que disse que o próximo passo é a divulgação para que os que queiram aderir possam fazê-lo.

Elvis Carvalho