Praia: Autoridades apreendem 37 caixas de medicamentos

20/03/2019 14:48 - Modificado em 20/03/2019 14:48

De acordo com informações recolhidas, os medicamentos contrabandeados foram apreendidos no Aeroporto Internacional da Praia.

A detenção foi feita pela Alfândega da Praia que fez a apreensão das 37 caixas de estimulantes importados ilegalmente de Dakar, Senegal, durante uma investigação de rotina realizada no aeroporto.

O caso remonta ao dia 16 de Março. No total foram intercetados, com o auxílio do aparelho scanner, duas mil novecentos e sessenta unidades de comprimidos da marca “Puregrey”, dissimulados em casacos de pele, dentro de uma bolsa.

“É importante lembrar que no ano transato, no quadro do processo de modernização as alfândegas de Cabo Verde, a DNRE recebeu equipamentos modernos, financiados pelo Governo da República Popular da China, contribuindo significativamente para o reforço do controlo aduaneiro das mercadorias que entram no território através de scanner de bagagens nos aeroportos da Praia e Sal, bem como um centro de controlo de imagens na Alfândega da Praia, que interliga os scanners a nível nacional”, avança o governo.