Sporting-Batuque: Leões admitem avançar com queixa-crime contra Bruno de Carvalho pois protocolo teria como finalidade lavagem de dinheiro

20/03/2019 14:39 - Modificado em 20/03/2019 14:39

O protocolo assinado entre o Batuque Futebol Clube e o Sporting Club de Portugal, na época liderado por Bruno de Carvalho, está por estes dias no centro de um furacão de notícias. Soube-se ontem que os leões pagaram, na época, 330 mil euros pelos direitos de prospecção de sete jogadores do Batuque.

O “Correio da Manhã” que esteve em Cabo Verde só conseguiu encontrar registo da existência de três. Entretanto, nas últimas vinte e quatro horas, várias notícias (e acusações) vieram à tona. De acordo com a imprensa portuguesa, até ao momento, Bruno de Carvalho recusou todas as oportunidades para comentar este caso.

Segundo o “Record” esta quarta-feira, o Sporting (agora sob a tutela de Frederico Varandas) não deverá deixar passar de forma impune este caso dúbio na gestão das finanças do clube.

Os leões deverão expor este caso ao Conselho Fiscal e Disciplinar no sentido de ser aberto um novo processo interno, e ponderam, também, interpor uma queixa-crime nos tribunais civis, pois entendem que existe matéria que justifica a acção judicial.

De acordo com o mesmo desportivo, o protocolo do Sporting com o Batuque não surge mencionado em nenhum dos relatórios enviados à CMVM nos últimos anos. Ou seja, não há dados contabilísticos públicos sobre o assunto.