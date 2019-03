Roy Job e Lucibela Freitas os mais nomeados do CVMA 2019

20/03/2019 13:34 - Modificado em 20/03/2019 13:34

Roy Job e Lucibela com quatro nomeações cada um lideram a lista dos nomeados. Segue-se Nancy Vieira, Dudu Araújo, Loony Johnson (2 ft. Zeca Nha Reinalda) e Djodje (2 ft. Jimmy P) têm 3 nomeações cada um.





Com o seu álbum de estreia “Laço Umbilical”, já lançado, a jovem cantora Lucibela Freitas, natural da ilha de São Nicolau, está indicada nas categorias de melhor álbum, melhor coladeira – com a música Novo olhar, melhor morna com o single que dá o nome ao seu álbum Laço Umbilical e ainda melhor intérprete feminina.

Por seu lado, Roy Job está indicado nas categorias de melhor coladeira com “Xtoria d´bo manera” (em parceria com Grace Évora), melhor produtor e melhor álbum com o seu novo trabalho intitulado «A Dedicacion» e melhor intérprete masculino.

Segundo o Presidente do Júri, Mário Bettencourt, a escolha para a nomeação dos artistas para a edição deste ano não foi fácil, apesar de toda a ajuda das Comissões Regionais da Europa, América e África.

Três categorias estão abertas a voto popular parcial, em “Melhor em Palco” e em “Artista Revelação”, e total no caso da “Música Popular do Ano”.

Para esta edição foram considerados os trabalhos lançados entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2018.

Por enquanto, a organização não divulgou o nome dos convidados e apresentadores, mas garante que a gala será uma surpresa muito agradável.

A IX edição dos CVMA realiza-se no dia 4 de Maio, na Assembleia Nacional, sob o lema “A nossa música, os sons das nossas ilhas”.

Os nomeados 2019

01. Melhor Coladeira: Roy Job feat Grace Evora (Xtoria d´bo manera); Lucibela (Novo olhar); Neuza de Pina (Culanfuntun).

02. Melhor Morna: Lucibela (Laço Umbilical); Nancy Vieira (Manhã Florida); Dudu Araújo (Lagoa).

03. Melhor Música Tradicional: Rosa Mestre (Vint Escud); Nancy Vieira (Bocas di Paiol); Tareza Fernandes/Tradison di Terra (Xinta N’Kontau).

04. Melhor Colaboração: Loony Johnson feat Zeca Nha Reinalda (Homi Grandi); Rapaz 100 Juiz feat Calema (Preparado); Djodje feat Jimmy P (A Fila Anda).

05. Melhor Produtor: Elji Beatzkilla (Milligan); Roy Job (A Dedicatiion); Hernâni Almeida (Manhã Florida).

06. Melhor Hip Hop/Rnb: Batchart (Metamorfose); Hélio Batalha feat Amyna Garcia (Nada Ca É Impossível); Djedje feat Olga (Cidade Perdida).

07. Melhor Afrobeats / Afrohouse : Leo Pereira (Txeca Mo Ke Ta Dal); Ricky Man feat Mito Kaskas (Karanganhada); Loony Johnson (Homi Grandi).

08. Melhor Ritmo Internacional: Dino D’Santiago (Como Seria); Nelson Freitas (Nubian Queen); Boss AC feat Supa Squad, Sali (Catcupa Sabe).

09. Melhor Kizomba (by Deco Design): Djodje feat Jimmy P (A Fila Anda); Denis Graça (Tudo Pa Bo); Josslyn (Pertam).

10. Melhor Funaná (by Charles Company): Lura (Alguem di Alguem); Tony Fika (Nha Cutelo); Zé Espanhol (E ta Roda mas ki mi).

11. Melhor em Palco: Djodje; Elji Beatzkilla; Élida Almeida.

12. Melhor Intérprete Feminina: Lura; Lucibela; Nancy Vieira.

13. Melhor Intérprete Masculino: Roy Job; Dudu Araújo; Mirri Lobo.

14. Melhor Álbum do Ano: Roy Job (A Dedication); Dudu Araújo (Sodade Fé Esperança); Lucibela (Laço Umbilical).

15. Artista Revelação: César Sanches; Trakinuz; Romeu Di Lurdis.16. Música Popular do Ano: Leo Pereira feat Big Z Patronato (Txeca Mo Ke Ta Dal); Loony Johnson feat Zeca Nha Reinalda (Homi Grandi); Rapaz 100 Juiz feat Calema (Preparado).