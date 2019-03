Paralímpicos: Cabo Verde consegue duas medalhas de ouro e duas de prata no Mundial Special Olympic em Abu Dhabi

20/03/2019 01:31 - Modificado em 20/03/2019 01:31

Cabo Verde encerrou nesta terça-feira a sua participação no Campeonato do Mundo Special Olympic que decorreu em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos com duas medalhas de ouro e duas de prata, o que equivale ao quarto lugar na classificação geral.

De acordo com o Comité Paralímpico de Cabo Verde, António Santos e Adérito Nunes conseguiram, na segunda-feira as primeiras medalhas de Cabo Verde na sua primeira prestação de sempre. António Santos, voltou a ganhar o ouro desta feita nos 100 metros, ao passo que Tamires Rodrigues conquistou a medalha de prata, em femininos, na distância de 100 metros.

Cabo Verde participou nos Jogos Mundiais da Special Olympics, que decorrem de 14 a 21 deste mês em Abu Dhabi, com os atletas Adérito Nunes, António Santos, Tamires Rodrigues e Marlene Levy e os treinadores Paulo Soares e Jaqueline Reis, o presidente do Comité, Rodrigo Bejarano e ainda

pelo médico Ernesto Ramos, numa missão chefiada pelo secretário-geral Elton Gonçalves. .

Cabo Verde é um dos 36 países africanos que marcam presença nos Jogos Mundiais da Special Olympics referenciado como uma Organização Desportiva Internacional de pessoas com deficiência intelectual.