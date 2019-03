Jogos Africanos de Praia na ilha do Sal: Câmara e organização juntos no maior evento já realizado em Cabo Verde

20/03/2019 01:05 - Modificado em 20/03/2019 01:05

O Comité Organizador dos Jogos Africanos de Praia (COJAP) e a Câmara Municipal da Ilha do Sal, assinaram um acordo de parceria para a realização dos Jogos Africanos de Praia, que terão lugar de 14 a 23 de junho na praia mais turística de Cabo Verde, Santa Maria.

De acordo com o COJAP, o memorando assinado entre a Presidente do COJAP, Filomena Fortes, e o Presidente da CM do Sal, Júlio Lopes, vai permitir uma boa coordenação entre as duas entidades no que toca à realização deste que será o maior evento já realizado em Cabo Verde.

O objetivo, segundo a mesma fonte, é de “promover a ilha como um destino turístico por excelência, a nível internacional, onde serão realizadas atividades conjuntas de nível logístico e de recursos humanos direcionadas para proteção do meio-ambiente, abarcando planos de limpeza e saneamento do parque e áreas circundantes, bem plano a publicidade e divulgação na ilha do Sal, plano de voluntariado, plano educativo e social, e plano de transporte para o recinto do evento.

Também será importante a coordenação dos Serviços de Saneamento no Parque Desportivo e áreas circundantes com o COJAP e outras entidades envolvidas. Outra das propostas inscritas é criação de um projeto social que incluirá jovens salenses, com o objectivo de empoderar as comunidades.

Estas ações e outras já identificadas, como a envolvência da população salense nas atividades e treino de nadadores-salvadores e mesmo um programa de voluntariado associado ao evento, vão contribuir para que os Jogos Africanos de Praia realizem os seus objectivos de promoção da sustentabilidade e proteção dos oceanos, deixando um legado do trabalho realizado na ilha.

Este mesmo trabalho de consciencialização com as preocupações relativas ao meio ambiente tem sido desenvolvido pela mascote Kretcheu na visita a escolas do Sal, São Vicente e Santo Antão.

A realização dos Jogos Africanos de Praia segue a estratégia do Governo de Cabo Verde no que toca à construção de uma imagem do país com especiais condições para a realização de eventos internacionais de grande dimensão, alinhado com os objetivos do Programa Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS).