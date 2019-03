CMTV avança que Protocolo do Sporting com o Batuque serviu para “lavar dinheiro” para Bruno Carvalho-c/video

20/03/2019 00:39 - Modificado em 20/03/2019 00:55

O programa ‘Investigação CM’, da CMTV, revela que teve acesso a documentos que mostram que a transferência de 330 mil euros do Sporting para o Batuque foi feita a 25 de maio de 2018, 10 dias depois do ataque à Academia de Alcochete. A verba dizia respeito ao protocolo assinado entre os dois clubes para que os leões tivessem direito de preferência sobre a compra de sete jogadores do clube de São Vicente. O Sporting nunca chegou a contar com os jogadores, nem sequer terá recebido relatórios sobre eles. Mas uma fonte conhecedora do processo diz à CMTV que o dinheiro voltou a Bruno de Carvalho. Terá sido usado um esquema para “lavar dinheiro”.

Fonte CM Jornal