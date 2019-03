Taça de São Vicente: Mindelense x Amarante o grande duelo das meias-finais

20/03/2019 00:32 - Modificado em 20/03/2019 00:32

O sorteio da Taça de São Vicente, realizada pela ARFSV, relativo às meias-finais que se disputam nesta quarta-feira, 20, ditou um confronto histórico entre o CS Mindelense da 1ª divisão e o Grémio Desportivo Amarante da “segundona”. Ainda nesta quarta-feira disputa-se- o outro encontro opondo o Falcões do Norte e o Calhau, ambos da Segunda Divisão.

A primeira partida da tarde, marcada para ter início às 16:00, colocará frente a frente duas das equipas mais emblemáticas da ilha de Monte Cara que atravessam fases diferentes da sua história. Mas neste jogo em concreto as duas equipas, chegam com estatuto de lideres, o Mindelense já campeão da primeira, enquanto o Amarante lidera isolado o campeonato da segunda divisão.

Recorda-se que estas duas equipas protagonizaram, em 2015, uma das finais mais quentes dos últimos anos da Taça de São Vicente, quando o Mindelense bateu a formação amarantina, que militava na altura no primeiro escalão, por 2-3. O Amarante mesmo caindo para a segunda divisão é ainda assim uma das equipas que sempre tem boas prestações na Taça, a última remonta ao ano 2017, quando caiu nas meias-finais frente ao Derby.

Curiosidade ou não o Mindelense desde a sua última conquista em 2015, nunca mais conseguiu levantar o “caneco”. Em 2016 saiu derrotado frente ao Salamansa e na época seguinte com o Derby. Já em 2018 ficou fora da finalíssima.

Este jogo tem a particularidade de colocar também frente a frente duas gerações de treinadores de São Vicente e já com grande historial, Armando Soares “Armandim” do Amarante e Rui Alberto Leite do Mindelense.

A outra partida das meias-finais também calendarizada para o mesmo dia, ditou o jogo entre duas formações da segunda divisão: Falcões do Norte e o Calhau, o jogo principia às 14:00.

A final está agendada para o dia 06 de Abril e o vencedor irá representar a ilha de Monte Cara na Taça de Cabo Verde.