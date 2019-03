Homem detido abusar sexualmente da sogra de 101 anos

19/03/2019 17:00 - Modificado em 19/03/2019 17:00

José foi apanhado pelas câmaras de videovigilância colocadas em casa pela própria família.

Um homem foi detido, em Pernambuco, Brasil, suspeito de ter abusado sexualmente da sua sogra de 101 anos. José Bezerra da Silva, de 44 anos, foi detido em flagrante delito no dia 7 de março.

O homem foi denunciado pela própria família, que andava desconfiada dos seus comportamentos e decidiu instalar câmaras de videovigilância em casa. Este era casado há 21 anos com a filha da sua vítima, conta o ‘Isto é’.

“No final do ano passado, a minha mãe desconfiou do meu padrasto. Até então não tínhamos nenhum tipo de desconfiança, porque ele sempre foi uma pessoa que mostrava uma boa conduta, uma boa índole”, conta a enteada do homem, referindo que as suspeitas surgiram quando um dia chegaram a casa e a idosa estava de banho tomada e a sua roupa interior tinha sido lavada.

“A minha avó não toma banho sozinha, alguém tem de ir com ela, porque ela pode cair e magoar-se”, acrescenta.

A Polícia Civil de Pernambuco indiciou José pelo crime de abuso sexual, sendo que o caso foi agora remetido ao Ministério Público do Estado, na cidade de Pombos. A Promotoria vai analisar o caso e decidir se apresenta uma denúncia contra ‘Dé’. O caso foi investigado pela 10.ª Delegacia da Mulher, em Vitória de Santo Antão, município vizinho a Pombos.