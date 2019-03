Emigrante sanvincentino oferece equipamentos desportivos e informáticos avaliados em cerca de 60 mil dólares

Radicado nos Estados Unidos da América, o emigrante Luís Neves, procedeu à entrega de um donativo composto por equipamentos desportivos e informáticos a escolas, clubes e associações desportivas da ilha de São Vicente, equipamentos avaliados em 60 mil dólares. O acto decorreu no Centro de Estágio da FCF no Mindelo.

Conforme assegura Luís Neves, este gesto faz parte integrante do projecto “Educação através do Desporto e da Tecnologia” que o mesmo desenvolve vai para três anos no país onde reside actualmente.

Ipad, computadores Macbook Pro e Macintosh, equipamentos desportivos diversos e troféus, fazem parte do material entregue e que resultaram de uma oferta da escola privada Charlotte Latin School sediada em Carolina do Norte (EUA), onde Luís Neves trabalha.

A Associação Regional de Futebol de São Vicente recebeu equipamentos para árbitros e troféus. Os clubes de andebol e de basquetebol da ilha também foram contemplados. O Comando das Forças Armadas, associação de atletismo e a Mindelgina foram agraciados com equipamentos desportivos. A Associação Eskedinha, alunos das escolas secundárias da ilha, o Centro Juvenil Nhô Djunga e a delegação do Ministério da Educação receberam Ipads, computadores Macbook Pro e Macintosh.

De realçar que a Associação de Andebol de S. Vicente organizou um torneio para homenagear e agradecer o empenho de Luís Neves, ex-árbitro de andebol. A prova contempla os escalão masculino e feminino.