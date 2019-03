Selecção nacional prepara receção ao Lesoto

Os Tubarões Azuis voltam esta tarde ao Estádio Nacional para preparar o jogo decisivo deste domingo, frente ao Lesoto, numa partida onde a selecção está mais do que obrigada a vencer se quiser sonhar com o apuramento para o CAN’2019.

Após a realização do primeiro treino na tarde de segunda-feira, com apenas 15 dos 25 convocados, o seleccionador Rui Águas espera contar esta tarde, a partir das 15:00, com pelo menos 23 dos convocados.

Lito Aguiar, treinador adjunto da selecção nacional, ao NN sustenta que, para o treino desta tarde, não vão poder contar apenas com Djaniny e Nivaldo que só chegam à Cidade da Praia na noite desta terça-feira. De acordo com o mesmo, todos os atletas presentes estão bem motivados e em boa condição física, apesar do cansaço daqueles que jogaram no fim-de-semana, a que se juntou o desgaste da viagem que fizeram.

Para já a combinado nacional tem agendado a realização de pelo menos mais cinco sessões de treino, até ao dia do jogo.

De recordar que Kelvin Pires, do Batuque, de São Vicente, e Emerson, da Académica da Praia, são os únicos residentes convocados.

Este embate decisivo entre Cabo Verde e Lesoto conta para a sexta e última jornada do Grupo L de qualificação para o CAN’2019, que se realiza no Egipto. Cabo Verde para se qualificar está obrigado a vencer e esperar que o Uganda, líder e já qualificado, não perca na sua deslocação à Tanzânia.

Um possível triunfo dos tanzanianos inviabiliza qualquer possibilidade dos “Tubarões Azuis”, nome por que é conhecida a selecção cabo-verdiana, marcar presença no Campeonato Africano das Nações, mas Cabo Verde tem a seu favor o facto de o Uganda jogar a sua invencibilidade no grupo L e de poder fazer história qualificando-se sem qualquer golo sofrido.

Uganda, já apurado, lidera o Grupo L com 13 pontos, seguido de Tanzânia e Lesoto com cinco pontos cada, ao passo que Cabo Verde está na cauda da tabela classificativa, com quatro pontos em cinco jogos.

O CAN’2019 vai ser disputado de 15 de Junho a 13 de Julho no Egipto, país que substituiu os Camarões, que inicialmente acolheria esta edição da Taça Africana das Nações.