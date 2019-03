Formação em avaliação de necessidades pós-desastres (PDNA) em Cabo Verde

O Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros (SNPCB) em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a cooperação Luxemburguesa, pretendem reforçar as capacidades dos técnicos e parceiros das Instituições públicas nacionais em metodologias de gestão de riscos de desastres.

Ao longo dos últimos anos, técnicos nacionais beneficiaram de várias ações de formação abordando a metodologia PDNA. Apesar disso, o SNPCB bem como o PNUD entendem que ainda é preciso aprofundar e sedimentar o conhecimento dos técnicos nacionais e sobre tudo, na aplicação efetiva das metodologias de avaliação de necessidades pós desastre como um instrumento de grande relevância no processo de planeamento e gestão de recuperação.

Tendo em conta o cenário que o país vive atualmente, e da grande vulnerabilidade face à seca, com consequências bastante negativas a nível social, económico e ambiental e pelo facto de ainda não ter sido direcionado nenhuma formação do PDNA relativamente ao perigo da Seca, propôs-se que esta questão fosse tratada neste evento.

Desta forma a formação em questão irá dotar e reforçar os técnicos nacionais de conhecimentos práticos para a adaptação e aplicação da metodologia de Avaliação das Necessidades Pós- desastres em relação aos perigos que afetam Cabo Verde, com uma atenção especial para a situação de seca.

Assim sendo, e no âmbito do projeto “capacitação para a recuperação resiliente- fase ll”, Decorrerá uma ação de formação em avaliação das necessidades pós-desastres de 18 a 20 de março, pelas 08h30, nas instalações do SNPCB e contará com cerca de 30 participantes das instituições públicas central e local, membros ativos de organizações que participam nas ações de redução de risco de desastres, recuperação e/ou colaboram com os serviços de proteção civil nestes processos.

Durante os três dias de treinamento serão discutidos e realizados vários exercícios práticos de simulação para a aplicação da metodologia de Avaliação das Necessidades Pós Desastres.

O PDNA como uma metodologia para a avaliação conjunta e planeamento de recuperação que procura avaliar o impacto de desastres e definir uma estratégia para a recuperação, incluindo a estimativa dos recursos financeiros necessários. A avaliação como estimativa dos efeitos de desastres, reunindo informações sobre os danos físicos da catástrofe e sobre seus aspectos socioeconômicos (perdas económicas, mudanças na prestação de serviços e na governação causados pela catástrofe, e o aumento de riscos e vulnerabilidades) e, nessa base, avalia o impacto global que os desastres têm no contexto de desenvolvimento macroeconómico e humano.