IMP fixa novo horário para os navios Mar d’Canal, Inter-Ilhas e Kriola

19/03/2019 00:12 - Modificado em 19/03/2019 00:12

O Instituto Marítimo Portuário (IMP), anunciou nesta segunda-feira, 18, o novo horário dos três navios – Mar d’Canal, Inter-Ilhas e Kriola, que fazem diariamente a ligação entre São Vicente e Porto Novo, devendo o mesmo entrar em vigor assim que o navio Inter-Ilhas, que se encontra em reparações, retome as suas viagens.

Com o novo horário definido, o navio Mar d’Canal sairá diariamente do Porto Grande às 07:00 e às 14:00 e do Porto Novo às 09:00 e às 16:00. O Inter-Ilhas faz o mesmo trajecto com a saída de São Vicente às 08:00 e às 15:00 e do Porto Novo às 10:00 e às 17:00. Já o navio Kriola, com dormidas no Porto Novo, fará o percurso entre Santo Antão e São Vicente às 08:30 e às 12:00 e o inverso às 15:30 e 17:30. O IMP informa ainda que a alternância de horários entre os navios Mar d`Canal e Inter-Ilhas, vai decorrer a cada trinta dias.

De realçar que, esta medida foi tomada em 2016 pela Agência Marítima Portuária (AMP), visando pôr cobro na altura a um “contencioso” entre as companhias armadoras dos navios, a Naviera Armas e a Polaris, com origem numa disputa do mercado no transporte de passageiros e cargas na linha que é considerada a mais rentável do país.