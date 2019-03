Campeonato Nacional: Mindelense inicia e termina percurso da fase de grupos fora de casa

19/03/2019 00:05 - Modificado em 19/03/2019 00:05

Foto: Pitch Moreira

O campeão regional de São Vicente, época 2018/19, o CS Mindelense, já conhece o percurso que vai ter na prova maior de clubes do país, onde está integrado no grupo A. Os encarnados do Mindelo vão iniciar a fase de grupos fora de casa, jogando com a Académica do Porto Novo e vão terminar da mesma forma, com a visita à capital do país para defrontar a campeã nacional, Académica da Praia.

De cordo com o sorteio realizado, o campeão de São Vicente vai ficar inserido no grupo A, juntamente com a campeã nacional Académica da Praia, a Académica do Porto Novo e a Académica do Fogo.

Após iniciar o percurso a 06 Abril em Porto Novo, o campeão de São Vicente vai receber no estádio Adérito Sena, no dia 13 a Académica da Praia, e na terceira e última jornada da primeira volta, agendada para 20 de Abril desloca-se à ilha do Fogo.

No início da segunda volta, será a vez de o Mindelense receber no dia 27 o campeão regional do Fogo aqui em S. Vicente. Logo a seguir recebe o campeão de Santo Antão Sul, isto no dia 04 de Maio. Os encarnados vão terminar a fase de grupos no estádio da Várzea perante a Académica da Praia, no dia 11 do mesmo mês.

Com 12 conquistas, os “Leões da Rua de Praia” procuram assim a 13ª consagração na prova maior de clubes em Cabo Verde.

O campeonato nacional inicia-se no dia 06 de Abril e tem as meias-finais agendadas para os dias 19 e 25 de Maio. Já a finalíssima está marcada para o dia 01 de Junho, no estádio Marcelo Leitão na ilha do Sal.