NASA deteta explosão de meteoro na atmosfera da Terra

18/03/2019 23:03 - Modificado em 18/03/2019 23:03

É a segunda maior explosão deste tipo dos últimos 30 anos.

ANASA detetou a explosão de um meteoro na atmosfera da Terra. Diz a agência espacial norte-americana que a explosão se deu na zona do mar de Bering ao largo da península de Kamchatka, na Rússia, e teve uma potência dez vezes superior ao da bomba atómica de Hiroshima, a ‘Little Boy’.

Conta a BBC que esta é a segunda maior explosão deste tipo dos últimos 30 anos, com o responsável de defesa planetária da NASA, Lindsey Johnson a afirmar que uma explosão com esta dimensão só acontece duas a três vezes a cada cem anos.

A explosão terá tido lugar no dia 18 de dezembro, por volta do meio-dia, e não foi notada por ter tido lugar por cima do mar mas sim por satélites militares. Não houve portanto qualquer consequência decorrente desta explosão.