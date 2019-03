Principal suspeito do tiroteio em Utrecht foi detido

18/03/2019 20:25 - Modificado em 18/03/2019 20:25

As autoridades revelaram que outro suspeito foi detido mas ainda está por apurar o seu envolvimento no tiroteio. Nível de ameaça terrorista foi, entretanto, reduzido para o nível 4.

Oprincipal suspeito do tiroteio desta manhã num elétrico em Utrecht, Gökmen Tanis, já foi detido, avança a Câmara de Utrecht através do seu Twitter. De acordo com o jornal AD, o atirador terá sido detido numa casa na zona de Oudenoord, perto da sede da polícia de Utrecht. Não são conhecidas mais informações sobre a captura de Tanis.

Numa conferência de imprensa, onde estiveram o presidente da Câmara de Utrecht, Jan van Zanen, e o responsável da polícia da Holanda Central, Rob van Bree, foi ainda revelado que foi detido um segundo suspeito durante uma das operações policiais efetuadas ao longo do dia.

A identidade deste segundo suspeito não foi revelada e as autoridades ainda estão a investigar o seu envolvimento no tiroteio desta manhã.

As autoridades não esclareceram também, para já, quais as motivações do tiroteio. Não descartaram ainda a possibilidade de um ataque terrorista mas van Zanen admitiu que o crime terá sido cometido por motivos familiares ou passionais.

Depois de ter sido anunciada a detenção de Gökmen Tanis, as autoridades holandesas informaram que o nível de ameaça terrorista baixou para o nível 4.