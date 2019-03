Sub-17: Cantareira garante meias-finais depois de duas goleadas no fim-de-semana

18/03/2019 14:32 - Modificado em 18/03/2019 15:20

A equipa de sub-17 do Cantareira, garantiu as meias-finais do campeonato regional de futebol da categoria em São Vicente, isto após golear em jornada dupla, no sábado, 16, o Geneva por 0-6 em jogo a contar para a sétima jornada e neste domingo o Ponta d´Pom por 11-0, na oitava jornada, jogos que foram disputados no Centro de Estágio da FCF.

A equipa do Cantareira continua a não dar hipóteses aos concorrentes directos no grupo A, onde tem ultrapassado com mestria os adversários e ainda não sofreu qualquer golo na prova. Numa jornada dupla com jogos no sábado e domingo, o Cantareira goleou os seus oponentes e conseguiu uma margem confortável na liderança do grupo. O Geneva, actual campeão regional, foi a primeira equipa a ser goleada no sábado, por 0-6. Já no domingo a vítima foi o Ponta d´Pom que sofreu uma goleada das antigas por, 11-0.

O treinador da equipa, Valdir Évora, em declarações ao NN, diz que a sua equipa tem estado a praticar um futebol positivo, num grupo que considera, teoricamente, fácil. Sobre os muitos golos marcados até ao momento e sem sofrer nenhum, o treinador explica que gosta de trabalhar muito estas duas vertentes. “A equipa tem sido muito agressiva no momento em que perde a bola e tentar sempre recuperá-la rapidamente para procurar a baliza adversária o mais rapidamente possível” assegura o treinador.

Valdir Évora, afirma que nas meias-finais, pode-se esperar um Cantareira a abordar cada jogo como se de uma final se tratasse. Sobre o adversário que prefere para as meias-finais, o treinador assume que estão preparados para qualquer equipa que calhe à sua formação.

Ainda neste grupo, nota para a vitória do Corinthians, no sábado, ante ao Ponta d´Pom por 2-1. Já no domingo o Castilho venceu o Geneva por 1-0. Com estes resultados e quando faltam disputar apenas duas jornadas na fase regular, o Cantareira lidera com 21 pontos. A segunda posição é ocupada pelo Corinthians com 13 pontos. Segue-se o Castilho com 09 pontos, e Geneva 04 pontos. Na última posição está o Ponta d´Pom que ainda não pontuou.

Já no grupo B, as contas estão mais equilibradas, com três equipas na luta lelos dois lugares que dão acesso às meias-finais. Em jogos a contar para a quarta jornada, disputadas no sábado, o Batuque venceu a Real Sociedade por 1-2, enquanto que, na outra partida Estoril e Real Sociedade não foram além de um empate a duas bolas.

Com estes resultados e quando faltam duas jornadas para o término da fase regular, o Estoril lidera com 08 pontos, seguido pelo Batuque com 07 pontos e Juventude com 05 pontos. Na cauda da tabela classificativa está a Real com apenas 01 ponto.

De realçar que, a nona jornada do grupo A e a quinta jornada do grupo B, disputam-se nesta quarta-feira, 20 de março.