Greve dos trabalhadores do IEFP foi suspensa

18/03/2019 14:28 - Modificado em 18/03/2019 14:28

A greve dos trabalhadores do Instituto do Emprego e Formação Profissional prevista para decorrer nesta segunda-feira e amanhã foi suspensa.

O secretário permanente do Sindicato da Administração Pública, em São Vicente, Eduardo Fortes, em declarações a RCV, anunciou que já é possível continuar com as negociações.

“Foi-nos apresentado pela primeira vez uma proposta do PCCS, com elementos de avaliação e situação de cada trabalhador. A situação actual e futura, com todos os elementos que permitem ao sindicato analisar este documento e partilhar as informações e os seus conteúdos junto dos trabalhadores e recolher subsídios, para voltar a contactar o Instituto no sentido de fazer os acertos possíveis”.

De acordo com o mesmo já é uma abertura do IEFP no sentido de continuarem a trabalhar em concertação com alguns aspectos que vieram a mostrar-se necessários. “Há melhorias nesta proposta e resta-nos trabalha-las em pormenor” esclarece Eduardo Fortes.