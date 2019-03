Sal: Suspeitos de vários crimes ficam em prisão preventiva e TIR

18/03/2019 13:05 - Modificado em 18/03/2019 13:06

Os suspeitos foram detidos fora de flagrante delito, na localidade de Preguiça, Espargos, suspeitos da prática, em coautoria, de um crime de roubo, com violência sobre coisas, um crime de detenção de precursores de substâncias estupefacientes, um crime de tráfico de drogas, na sua forma tentada, e um crime de armas.

De acordo com a Polícia Judiciária, que fez a detenção, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal, na sexta-feira, 15, os indivíduos de 43 e 45 anos foram encontrados na posse, no decurso das buscas domiciliárias, de parte dos objetos roubados num dos estabelecimentos comerciais da cidade de Espargos.

Foram ainda apreendidas sementes para plantação de cannabis, 460 gramas de bicarbonato de sódio e 30 gramas de fenacetina, produtos utilizados na confeção de derivados de cocaína, como o “crack”.

Na sequência da operação foi detido um terceiro individuo, de 38 anos, encontrado na posse de parte dos objetos roubados, que também foram apreendidos.

Os detidos foram presentes, no sábado, 16, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo sido aplicado Prisão Preventiva aos suspeitos de coautoria no crime de roubo e TIR e Apresentação Periódica ao terceiro indivíduo.

Ainda no mesmo dia foi detido pelo DICS um outro indivíduo do sexo masculino, de 41 anos, na localidade de Chã de Matias, suspeito da prática de quatro crimes de VBG, na sua forma agravada.