Ulisses Correia e Silva: “Os 29 anos da criação do MpD significam momento de maturação”

18/03/2019 00:52 - Modificado em 18/03/2019 00:52

O líder do Movimento para a Democracia (MpD), Ulisses Correia e Silva, considerou hoje em Assomada, Santa Catarina, que os 29 anos da criação do partido significam “momento de maturação”.

Ulisses Correia e Silva, que fez estas considerações ao presidir ao acto central das comemorações do 29º aniversário do MpD comemorado no dia 14 de Março, explicou que 29 anos numa pessoa faz com que ela seja considerada “jovem”, mas que nas organizações essa idade significa “período de maturação”.

Para sustentar as suas afirmações, o líder “ventoinha” assegurou que o MpD “cresceu rápido” enquanto partido, ou seja, lembrou que o partido foi criado em 1990 e em 1991 estava colocado sob desafios de participar e de vencer as eleições.

“[1991] foi muito mais que uma eleição, foi um momento de mudança significativo em tudo aquilo que Cabo Verde é hoje e era antes de 1990”, disse, lembrando que o país passou do regime de partido único para liberdade e que no desenvolvimento passou-se a colocar a dignidade da pessoa humana no centro de tudo aquilo que são actividade política, económica e social.

“Cabo Verde tem motivos para se orgulhar porque construímos [MpD] uma democracia forte, e que, em pouco tempo, construímos uma sociedade que queremos que seja cada vez mais autónoma e participativa virada para a cidadania, construímos instituições fortes e que permitiu que encarássemos o futuro com muito optimismo”, ressalvou, recordando que em todo esse percurso as mulheres estiveram presentes.

Fonte : inforpress