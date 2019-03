Mindelense campeão a duas jornadas do fim

18/03/2019 00:34 - Modificado em 18/03/2019 00:34

Foto: Pitch Moreira

O CS Mindelense, mesmo sem jogar, sagrou-se, na tarde deste domingo, Campeão Regional de Futebol de S. Vicente (2018/19).

A 12ª jornada do Campeonato Regional de Futebol em São Vicente, concluída neste domingo, 17, onde as contas do título e da descida directa de divisão ficaram decididas. O Farense venceu o Batuque por 1-0 e serviu de bandeja o título ao Mindelense. Já no outro extremo da tabela classificativa o Salamansa, ao vencer por 2-1, remeteu o Corinthians, novamente, para a “Segundona”.

Após a jornada de sábado, onde o Mindelense e o Castilho venceram os seus jogos, frente a Académica e Derby respectivamente, as contas ficaram adiadas para este domingo, com Batuque e Corinthians na linha da frente.

No primeiro jogo deste domingo, o Batuque entrou pressionado com a vitória do Mindelense e somente uma vitória frente ao Farense adiaria as contas do título. Mas uma derrota tangencial por 1-0, ditou o adeus dos comandados de Bubista ao sonho de uma possível vitória na prova. Ora, esperava-se uma resposta positiva dos axadrezados neste encontro, mas a verdade é que a equipa sensação do campeonato regional época 2018/19 em São Vicente, o Farense, provou porque tem sido merecedora de tal destaque.

No decorrer do primeiro tempo, poucas foram as oportunidades de golo criadas pelas duas equipas. Os lances dignos de registos pertenceram ao avançado Dudu, do Farense um dos melhores marcadores do campeonato com 8 golos, que aos 35 minutos rematou, já dentro da grande área, mas o guarda-redes Ken esteve a altura e impediu o golo. Em cima do minuto 45 de novo Dudu, desta feita de muito longe, ao ver o adiantamento de Ken, encheu-se de fé e rematou com a bola a sair por cima da trave.

No segundo tempo, o Batuque entrou melhor mas, viu as coisas complicarem-se quando aos 60 minutos, o médio Toy recebeu ordem de expulsão do árbitro do encontro Carlos Lopes, depois do mesmo sancionar o jogador com a cartolina vermelha depois de uma entrada mais ríspida sobre Maiuka. Mesmo com a expulsão de Toy o Batuque não quebrou e volvidos apenas três minutos, o avançado Bruce, cheio de oportunismo cabeceou mas a bola bateu nas malhas laterais da baliza à guarda de Ricardo.

Com o jogo dos bancos a começar a funcionar o treinador Bassana, lançou em campo o médio ofensivo Danilo, que revelou-se ser uma cartada mais do que acertada. Aos 81 minutos de jogo, rematou forte mas Ken impediu com uma grande defesa o golo da equipa de Fonte Filipe. Só que aos 83 minutos Ken não teve como evitar o golo de Danilo, que desta feita, através de um livre directo rematou colocadíssimo, batendo assim o guardião Ken pela primeira vez.

Uma vitória importantíssima do Farense que subiu ao segundo lugar da classificação.

Numa tarde que foi emoções variadas, o Salamansa “empurrou” o Corinthians para a descida de divisão, isto fruto da vitória por 2-1. Após a vitória do Castilho no sábado frente ao Derby, somente a vitória interessava a equipa que subiu nesta época desportiva ao primeiro escalão, mas vê-se novamente afundada na “segundona”. Golos de Isaías e Djerry foram suficientes para confirmar a descida de divisão para o Corinthians. Romil foi o autor do golo dos corintianos.

Concluída a 12ª jornada o Mindelense, já campeão, lidera com 30 pontos. A segunda posição é agora ocupada pelo Farense com 23 pontos, seguido do Batuque e da Académica com 22 pontos cada. Na quinta posição surge o Derby com 16 pontos, mais três pontos que o Salamansa que ocupa a sexta posição com 13 pontos. O Castilho que está no lugar de acesso a liguilha pois ocupa a sétima posição com 08 pontos. Na última posição e já com descida de divisão garantida está o Corinthians com apenas 02 pontos.