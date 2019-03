Rui Leite “Ganhar o campeonato desta forma é diferente”

O treinador dos Leões da Rua da Praia, Rui Alberto Leite, assistiu na bancada do Estádio Municipal Adérito Sena, à derrota do Batuque frente ao Farense por 1-0, um resultado que consumou o Penta campeonato dos encarnados. No final do encontro, era visível o contentamento patente na face do treinador, que vincou que é a primeira vez que vence o campeonato regional da forma como aconteceu, mas o sabor também é especial.

O Mindelense que precisava apenas de um ponto, nas duas últimas jornadas, para carimbar o 49º título de campeão regional, nem precisou disso, pois o Batuque não conseguiu vencer o Farense, e sendo assim os encarnados consumaram o quinto título consecutivo de campeão regional em São Vicente, um dado que deixa Rui Alberto Leite feliz e já olhando para o futuro.

“Ganhar o campeonato desta forma é diferente, ao contrário do que aconteceu na época passada na última jornada. Vencer na bancada é a primeira vez, mas tem o seu valor e emoção. Frente ao Farense calhou-nos um empate, e foi um bom jogo, e para provar isso venceram o Batuque. Uma equipa que já atingiu o segundo lugar quer dizer que têm estado a fazer um bom trabalho. Frente à Académica ontem foi um bom jogo, onde a equipa esteve focada, e acabamos por vencer” começa por dizer o treinador.

Rui Leite assume que não é a primeira vez que vence o título a faltar algumas jornadas para o término da prova. “Este ano, até esta jornada, o campeonato tem estado bem disputado e não foi fácil. Agora faltando apenas duas jornadas para o término da prova, resta-nos trabalhar para terminar sem derrotas. Vamos continuar focados e a trabalhar e já agora podemos falar no Campeonato Nacional” realça.

O grupo onde o CS Mindelense vai ter como adversários curiosamente três “Micás”, a do Porto Novo, a do Fogo e da Praia. Rui Leite, entre sorrisos, afirma que se resolverem rebelar-se contra o Mindelense vai ser um problema. “Mas a Académica do Porto Novo é já um adversário habitual, uma equipa que respeitamos e muito. Também temos a Académica do Fogo, a quem já tivemos o privilégio de vencer uma final. Nós sabemos que são uma boa equipa também. Já a Académica da Praia, é a actual campeã, pois venceram-nos na final da época passada. Por tudo isso o grupo não vai ser nada fácil e vamos ter que pensar jogo a jogo” assegura.

O treinador ainda tem no horizonte a conquista da Taça de São Vicente, e disputa na próxima quarta-feira, 20, o jogo das meias-finais com o Amarante, clube da segunda divisão. Sobre este jogo o técnico assume que, apesar do Amarante estar na segunda divisão, tem jogadores de primeira e por isso antevê um jogo dificil. “Queremos estar na final e vencer a prova. Já estamos a preparar este jogo de quarta-feira, depois pensamos no Castilho e Salamansa, que são os últimos jogos do campeonato pois queremos terminar a prova sem nenhuma derrota” conclui.