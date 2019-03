Segunda Divisão: Amarante vence São Pedro e retoma liderança isolada

18/03/2019 00:18 - Modificado em 18/03/2019 00:18

Após ter sido apanhado na liderança do campeonato regional da segunda divisão, pelos Falcões do Norte, na jornada passada, o Amarante voltou a retomar a liderança isolada, ao aproveitar o empate dos Falcões com o Ribeira Bote e vencendo o São Pedro por 3-1, neste domingo.

O campeonato regional da “segundona” já entrou nas jornadas decisivas e a luta está como é habitual está ao rubro. Nesta 8ª e ante-penúltima jornada, o Amarante foi a única equipa que tirou os devidos benefícios.

A jornada arrancou no sábado, onde o Calhau venceu o Ponta d`Pom por 1-0. Um único golo de Américo chegou para a vitória da equipa do Calhau. Com esta derrota a equipa do “Ponta” não conseguiu aproveitar para subir na tabela classificativa, pelo contrário permitiu a aproximação da equipa que veste de branco, que está agora a apenas dois pontos de distância.

A jornada prosseguiu neste domingo, 17, com o jogo grande da jornada que opôs o Ribeira Bote ao Falcões do Norte, partida que terminou empatada a um golo. Num jogo bem disputado, entre duas equipas que se defrontaram por diversas vezes na primeira divisão, o defesa central Kamau, dos Falcões, adiantou a sua equipa no marcador à passagem do minuto 49 da segunda parte. Mas o artilheiro maior da prova, o veterano avançado Dirceu, não fez por menos e igualou a partida ao minuto 67. Um resultado que se manteve inalterável até ao término da partida, o que permitiu o distanciamento do Amarante.

Foi a fechar a jornada que o Amarante venceu o último classificado São Pedro, por 3-1, e isolou-se na liderança da prova, agora com 16 pontos. O São Pedro até foi o primeiro a marcar, por intermédio de Edson, aos 41 minutos, mas não tardou a aparecer o homem do jogo, Vaduca. Este tratou de igualar o jogo, volvidos apenas dois minutos. Na segunda parte Vany,

aos 51 minutos, consumou a cambalhota no marcador, para aos 81 minutos aparecer de novo no jogo, o camisola 7 Vaduca para fechar as contas do marcador e dar liderança isolada para os comandados de “Armandim”.

Faltando apenas duas jornadas para o término da prova o Amarante lidera com 16 pontos. Na segunda posição e em zona de acesso à liguilha está o Falcões do Norte, com 14 pontos. O Ribeira Bote vem logo atras com 13 pontos. O Ponta d´Pom ocupa a quarta posição com 10 pontos, mais dois pontos que Calhau que segue na quinta posição. O último lugar pertence ao São Pedro que soma 05 pontos.

Na nona jornada o calendário reserva o escaldante embate entre Amarante e Falcões do Norte. Para mesma jornada estão agendadas os jogos: São Pedro Vs. Calhau e Ponta d´Pom Vs. Ribeira Bote.