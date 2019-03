Mindelenses e CMSV satisfeitos com o avançar das obras do Éden Park

17/03/2019 23:47 - Modificado em 17/03/2019 23:47

Com as obras de requalificação do Cine Eden Park, que arrancaram em Agosto de 2015, a ilha de São Vicente terá brevemente de volta do seu emblemático Eden Park, cerca de dezassete anos depois.

Com as duas lojas prontas na parte da frente do edifício e com as obras a decorrer a bom ritmo, este oniline fez uma visita ao local para mostrar o antes e o depois de iniciada a sua recuperação e reabilitação, num projecto, que segundo os responsáveis, irá trazer de volta o local, com uma pegada moderna.

Na altura, em 2013, o Notícias do Norte, com o intuito de apurar algumas denúncias sobre o estado de degradação do local, conduziu uma reportagem dentro do cine teatro, mostrando a degradação do mesmo, que servia, como dormitório e também como casa de banho pública, para os que pulavam para dentro do local e ai fazer as suas necessidades fisiológicas e também mostrar que o espaço se estava a se transformar numa lixeira pública, com greves danos para os edifícios contíguos, como é o caso da unidade hoteleira contigua.

Cinco anos depois da denúncia, a imagem actual é outra e bem diferente. Um espaço que começa a ganhar novos contornos. Primeiro foi a inauguração de um restaurante e na semana passada, ocorreu a abertura de um outro espaço. O que mudou em muito a fachada do local.

Ao longos dos anos em que esteve fechado, foram muitos os pedidos para a recuperação do espaço que estava ao abandono e se transformando em uma retrete publica. Algo que os mindelenses consideravam inadmissível. Ver um símbolo histórico a cair aos pedaços e ao “Deus dará”.

Tendo em conta a conclusão na íntegra de mais uma fase das obras, fomos saber a reacção das pessoas, que acreditam que “Mas mais vale tarde do que nunca”, referindo-se à longa espera para que o edifício pudesse receber obras e pela importância histórica da principal sala de espectáculos de São Vicente, quiçá de Cabo Verde.

Alguns mindelenses, questionados pelo NN sobre o assunto, defendem que independentemente do aspecto que terá, o importante é a recuperação do edifício, que só pelo facto de ter ficado vários anos fechado e abandonado, e agora o seu renascimento é para ficar contente. No entanto, outros asseguram que o projecto deve respeitar a memória do local e da cidade, como diz o projecto. Depois de terminada esta fase, segue-se a demolição da estrutura interna do edifício, mas a fachada será preservada. Segundo o projecto está será mantida na íntegra e na parte traseira do edifício nascerá uma torre multiusos.

O edifício possui, ainda, na sua estrutura, rampas de acesso para pessoas portadoras de deficiência motora, tanto na parte inferior, como na superior.

A estrutura de um edifício simbólico como o Éden Park, cuja construção remonta a 1922, representa um património histórico único do país e por isso, a edilidade mindelense congratula-se com a sua requalificação.

No entender do vereador Rodrigo Rendall, responsável pelo património municipal, o inicio das obras de restauração do Éden Park é muito importante para o município, assim como para a cidade. “Sabemos que a história da cidade do Mindelo está associada ao Éden Park e por isso a Câmara Municipal de São Vicente está satisfeita com isso, porque tem um impacto positivo na cidade e obviamente um espaço disponível para a população e aqueles que nos visitam”.