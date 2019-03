Mulher dá à luz a sêxtuplos em apenas nove minutos

17/03/2019 23:00 - Modificado em 17/03/2019 23:00

A probabilidade de dar à luz seis filhos gémeos é de 1 em 4.7 milhões, mas a mulher e os filhos estão de boa saúde.

Uma mulher de Houston, no Texas, acaba de bater recordes ao dar à luz os seis filhos gémeos em apenas nove minutos. Thelma Chiaka deu à luz, na passada sexta-feira, a quatro rapazes e duas meninas, no Hospital Feminino do Texas.

Segundo comunicado do hospital, a mãe encontra-se bem de saúde e as crianças vão manter-se internadas nos cuidados intensivos neonatais, embora o seu estado de saúde seja estável, reporta a Fox News.

O hospital refere, ainda, que a probabilidade de dar à luz seis filhos gémeos é de 1 em 4.7 milhões, e anda mais raro é conseguir fazê-lo de forma tão rápida.

Por Notícias ao Minuto