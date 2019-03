Rui Leite satisfeito pela vitória deixa elogios para a Académica

16/03/2019 23:43 - Modificado em 16/03/2019 23:43

O técnico dos Leões da Rua de Praia, Rui Alberto Leite era, no final da partida, um treinador muito satisfeito com o trabalho feito pelos seus jogadores na reviravolta frente à Académica. Pois, nas suas palavras, estando a perder por 1-0 tiveram a capacidade de dar a volta ao resultado, terminando com uma vitória por 2-1. Rui Leite destacou, ainda, o bom futebol praticado pela Académica e pelo seu capitão Pepa, que se exibiu a grande nível.

Após a vitória frente à Académica, que deixa a sua equipa a um ponto do penta, Rui Leite referiu que durante a primeira parte a sua equipa entrou a assumir o jogo e estavam a jogar “muito bem e muito confiantes”, porque sabiam de antemão que a Académica é uma equipa que joga sempre com o bloco baixo, à procura de contra ataques.

“Estavam com pouco espaço para jogar, mas no entanto tivemos paciência na circulação da bola. Depois cometemos uma falta, numa zona perigosa, e estávamos preparados para estes tipos de lances, mas os jogadores são humanos e as vezes erram. Uma distração dum nosso jogador, que perdeu apenas um segundo, e o Pepa que é um jogador muito inteligente, aliás dou-lhe os parabéns por toda a sua carreira, e hoje ele fez mais um grande jogo, soube tirar proveito e assistir o seu colega para o golo” vinca o treinador encarnado.

Com a sua equipa a sair para o intervalo com uma desvantagem de um golo no marcador, Rui Leite, afirma que falou com os seus jogadores de que não podiam perder porque estavam fazendo um bom jogo. O técnico diz que para isso transmitiu-lhes a confiança, para que continuassem a insistir com os mesmos processos de jogo, porque de acordo com o mesmo é o que tem trabalhado sempre e bem, e que acredita veemente nos seus métodos.

“Tivemos a sorte de marcar logo a abrir a segunda parte. A partir daí fomos à procura do segundo golo. Tivemos alguns problemas com lesões, mas insistimos e acabamos por marcar dar a volta ao jogo. Um golo, através de um ressalto, proveniente de uma bola parada, aos quais trabalhamos sempre bem. Mas o jogo é assim e sabíamos que não iria ser fácil porque a Académica é uma grande equipa e o futebol de São Vicente é que fica a ganhar por ter duas equipas a jogar desta forma” concluiu Rui Alberto Leite, que, a duas jornadas do fim da prova, tem o penta campeonato a bater-lhe à porta.