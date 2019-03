Goy aponta erros defensivos por detrás da derrota frente ao Mindelense

O treinador da turma “estudantil” do Mindelo, Goy, em análise à derrota frente ao Mindelense, por 1-2, que deixou a equipa arredada da luta pelo título de campeão de São Vicente, assume os erros defensivos cometidos pela sua equipa, apontando-os como a causa principal da derrota com o Mindelense.

O treinador da Académica, em declarações feitas à imprensa, começou por destacar o bom jogo realizado pelas duas equipas. A seu ver ambas as equipas têm praticado um bom futebol nesta época desportiva e que no futebol as coisas são assim. Alguns saem contentes e outros nem por isso.

No entanto Goy chamou a atenção para aquilo que, no seu entender, é preciso por um ponto final aqui em S. Vicente. A seu ver existem muitos treinadores estão a “apitar os jogos”.

Sobre o jogo em si, afirmou que a sua equipa tinha o jogo controlado, apesar da pressão constante exercida pelo Mindelense na procura do golo. “Tínhamos tudo controlado, mas empataram através de um erro nosso, e o segundo foi a mesma coisa, ou seja, marcaram dois golos por erros nossos” ajunta.

O treinador que assumiu recentemente as rédeas da equipa, defende no entanto o seu guarda-redes, Bruno BH, que esteve ligado aos dois golos do Mindelense, vincando que “os erros fazem parte do jogo e só não falha quem está na bancada, mas quem está lá dentro está sempre sujeito a cometer erros”.

Para as duas jornadas que faltam disputar, Goy diz que a sua equipa irá jogar sempre para vencer, à imagem do que tem feito todas as semanas. “É certo que o campeonato regional está perdido, resta-nos agora lutar pela melhor classificação possível” conclui.