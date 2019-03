35ª Edição do Festival Baía das Gatas já tem datas

15/03/2019 15:16 - Modificado em 15/03/2019 15:17

A 35ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas, acontece na segunda semana de Agosto, isto é nos dias 9, 10, 11, como divulgado hoje pela Câmara Municipal de São Vicente, na sua página oficial do Facebook.

O Festival Internacional de Música da Baía das Gatas foi organizado pela 1.ª vez em 1984. Ao longo dos anos o evento musical tem vindo a ganhar cada vez mais espaço. Atualmente é realizado no segundo fim-de-semana de Agosto, com uma variedade de programação a nível desportivo e cultural, contando com a presença de grandes músicos internacionais e nacionais.

Espera-se agora para se saber os nomes que vão passar pelo palco durante os três dias, considerados os mais quentes do verão de S. Vicente