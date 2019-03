UCID pede homenagem simbólica a Isaura Gomes

15/03/2019 14:39 - Modificado em 15/03/2019 14:40

O partido da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), durante a sessão Ordinária da Assembleia Municipal que decorreu na quinta-feira, 14, no salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente, sugeriu o nome de Isaura Gomes para uma posterior homenagem da CMSV, fruto do trabalho desenvolvido ao longo de muitos anos em prol da ilha e de Cabo Verde no geral.

Esta proposta foi apresentada pela líder da bancada da segunda força política no município em São Vicente, Isidora Rodrigues, que apontou Isaura Gomes, ex-presidente da Câmara de S. Vicente, como sendo merecedora de uma simbólica homenagem, adiantando que posteriormente a proposta poderá ser discutida em nova sessão da Assembleia Municipal. Isidora Rodrigues apontou os caminhos trilhados por esta cidadã, que foi a 1ª Mulher Deputada em Cabo Verde e que deu muito ao povo sanvincentino e Cabo Verde no geral.

O NN, descreve um pouco do percurso desta mulher que batalhou incansavelmente pelo seu povo. Isaura Gomes, ou “Zau” como é carinhosamente chamada, nasceu em 22 de fevereiro de 1944, é mãe de quatro filhos, vem de uma família humilde. Mãe vendedora no mercado e pai, que nunca conheceu.

Concluiu o ensino secundário como a melhor aluna da sua turma. Isaura Gomes é farmacêutica, formada na Faculdade de Coimbra em 1967 e cedo começou a dar passos na vida política, lutando contra a ditadura. Formou-se em 1967 e trabalhou em Portugal antes de regressar a Cabo Verde em 1970, onde viria a liderar as atividades secretas do Partido Africano da Independência de Cabo Verde em São Vicente. Entre 1975 e 1981, foi a primeira e única deputada do partido, gerando um avanço na questão dos direitos das mulheres no seio desse partido. No meio de 56 homens estava Isaura Gomes a única mulher.

Na década de 1980, Isaura Gomes foi uma importante figura para o desenvolvimento do sistema de saúde de Cabo Verde. A ela Mindelo deve o primeiro laboratório de análises clínicas do país, atuando como diretora nacional de farmácias e treinando seus técnicos de laboratório e farmácia, onde também se fizeram muitas reuniões políticas.

Isaura Gomes destacou-se ainda por ter um papel fulcral nos meados da década de 1980, para ajudar a garantir o reconhecimento internacional à cantora cabo-verdiana Cesária Évora. Já em 1989 abriu seu próprio Laboratório Clínico e Farmácia. De 1997 a 2003, foi presidente da Associação de Mulheres Empresárias de Cabo Verde e, em 2001, foi presidente da Federação de Associações de Promoção da Mulher de Cabo Verde.

Isaura Gomes, com o seu incansável esforço ajudou a fundar a Organização Nacional das Mulheres de Cabo Verde, onde foi fundamental a sua acção para aprovação da lei do aborto.

Em 2004 foi eleita Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, sendo a primeira Presidente de um município eleita em Cabo Verde. No ano seguinte ingressou no Movimento para a Democracia, e em 2008 foi reeleita Presidente da Câmara. Em 2011, renunciou ao cargo de vereadora, afirmando que na base da sua decisão estavam motivos de saúde.