Dia Mundial dos Direitos do Consumidor celebrado pela ADECO com leque de actividades

15/03/2019 01:39 - Modificado em 15/03/2019 01:39

É celebrado internacionalmente, a 15 de Março, o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, com diferentes atividades em todo o mundo.

Em Cabo Verde, à semelhança de anos passados, a Associação para Defesa do Consumidor (ADECO), irá comemorar “O Mês de Defesa do Consumidor”.

Portanto, desde do dia 09 Março, como forma de celebrar a data esta associação tem organizado em alguns concelhos do país, nomeadamente na ilha de Santo Antão, algumas palestras e até ao dia 23 de Março tem agendado actividades para os concelhos de São Vicente e Praia.

Todos os anos, para celebrar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor a CI, Consumers International, a Federação que reúne mais de 220 entidades de defesa do consumidor de diversos países, inclusive a ADECO, realiza uma campanha relacionada a um tema que aflige os consumidores.

Em comemoração do Dia Mundial do Consumidor que se assinala a 15 de Março, a Associação para a Defesa do Consumidor realiza algumas atividades subordinado ao lema deste ano instituído pela Consumers International “Produtos e Serviços Digitais Confiáveis”.

Essas actividades acontecem nas ilhas de Santo Antão, São Vicente e Santiago.