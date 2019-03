AFRIYAN Cabo Verde participa em Nova York na organização de sessão satélite sobre “investir em parcerias sustentáveis com jovens”

Foto: Inforpress

A Rede de Adolescentes e Jovens em População e Desenvolvimento (AfriYAN) da África Ocidental e Central e a Coligação Regional das Organizações da Sociedade Civil para a Promoção do Planeamento Familiar (CROSCPF) em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) realizam uma sessão sobre o tema “Investir em parcerias sustentáveis com jovens” à margem do 63ª Sessão da Comissão sobre o Status da Mulher (CSW).

O encontro será realizado em Nova York no dia 14 de Março de 2019 e tem como objetivo criar um espaço de intercâmbio para o diálogo político entre jovens e parceiros sobre o papel dos jovens no Desenvolvimento Sustentável das suas comunidades e a relevância de parcerias estratégicas entre a juventude e os demais parceiros. Esse momento constitui-se ainda como uma oportunidade para apresentar o relatório trienal de andamento da AfriYAN Oeste e Centro de África, sobre a mobilização e o engajamento dos jovens como parte do processo de aproveitamento do dividendo demográfico, entre outros vários assuntos.

É de se destacar que o evento reúne estados, agências das Nações Unidas, empresas, elementos da sociedade civil e jovens numa plataforma de discussão conjunta. A AfriYAN Cabo Verde estará representada através da sua Presidente, Janice da Graça, também membro da direção da AfriYAN ao nível da África do Oeste e Central.

Da delegação oficial do país destaca-se a participação da Ministra da Família e Inclusão Social, Maritza Rosabal, reforçado o papel da mulher e do planeamento familiar no contexto do desenvolvimento sustentável.