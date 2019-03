CMSV satisfeita com a aprovação da proposta da abertura de concurso público para o recrutamento de 10 Policias Municipais

A proposta da abertura de um concurso público para o recrutamento de dez Polícias Municipais, um pedido feito pelo executivo durante a abertura dos trabalhos da AM, na quarta-feira 13, foi aprovada nesta quinta-feira, por unanimidade pelos eleitos municipais, um facto que deixou satisfeito o edil sanvincentino Augusto Neves, que vincou a necessidade deste reforço para a cidade.

A apresentação desta proposta, segundo o executivo, vem na sequência da necessidade patente de que a cidade precisa de uma melhor organização do seu território e que os Polícias Municipais vêm complementar e apoiar a Polícia Nacional, para que a cidade seja mais segura e acolhedora. Ora, neste sentido todos os partidos com assento na AM mostraram-se abertos em apoiar esta decisão, que segundo os mesmos virá dar outras garantias para a qualidade de vida dos mindelenses.

Os deputados municipais votaram por unanimidade a favor desta proposta, incluída à “última hora” pelo executivo, durante a abertura da 8ª sessão ordinária da 7ª legislatura da Assembleia Municipal, na quarta-feira, 13.

O presidente da Câmara Municipal, Augusto Neves, em declarações feitas a imprensa, mostrou-se satisfeito com a aceitação que esta proposta teve no seio dos partidos. Um facto que aponta teve também sempre o apoio do Governo.

“Necessitamos desse reforço, para uma melhor organização da cidade e para a sua segurança. Os sanvicnentinos vão ter uma melhor cidade de certeza, após o reforço feito com os Polícias Municipais. A Câmara tem feito tudo para avançar com alguma urgência neste processo” explicou o autarca.

Segundo o mesmo, inicialmente vão começar apenas com a inclusão de 10 Polícias, isto é numa fase experimental e que terá concertação com a Polícia Nacional. “Isto para poderem conhecer melhor a matéria e trazer assim uma melhor qualidade de vida para todos os sanvicnentinos” concluiu.

De destacar que ainda durante a sessão foi aprovada a atribuição do nome do cidadão Nicolau do Rosário a uma das ruas da cidade do Mindelo. Nascido a 24 de Abril de 1945 em São Vicente, Nicolau viajou para Génova (Itália) onde acabaria por ser assassinado num ato considerado heroico, pois faleceu durante um combate desigual com as forças nazis.

Já com variadas homenagens em seu nome em Itália, chegou agora a vez da sua terra natal reconhecer o heroísmo deste mindelense, com a atribuição do seu nome à rua que se estende desde a Casa Miranda até a antiga Conservatória dos Registos de Barlavento e futura sede da Assembleia Municipal de São Vicente.

Esta proposta teve 18 votos favoráveis, sendo 11 do MPD, 5 da UCID, 1 do PAICV e 1 Independente. Houve três abstenções do PAICV.