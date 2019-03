Homem encontrado sem vida dentro duma cela na esquadra da Boa Vista

15/03/2019 00:47 - Modificado em 15/03/2019 00:55

Um indivíduo, natural da ilha de Santo Antão, de 51 anos foi encontrado sem vida, na madrugada desta quinta-feira, dentro de uma cela na esquadra policial, na cidade de Sal Rei, ilha da Boa Vista.

De acordo com informações veiculadas pelo “Boa Vista No Ar”, Pedro Neves ou “Piduca” como é conhecido foi detido na quarta-feira, 13, pela Polícia Nacional, na sequência de um desentendimento com a esposa e seria apresentado hoje ao Tribunal, para efeito de interrogatório.

Segundo a mesma fonte, durante a madrugada, a família foi informada que o homem tinha sido encaminhado para o Centro de Saúde já em estado de cadáver. A mesma fonte refere que a família está revoltada e quer saber como “Piduca” conseguiu tirar a vida dentro da cela.

De momento, o corpo encontra-se em câmara fria a aguardar pela realização da autópsia.