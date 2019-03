Campeonato Regional: 12ª jornada poderá ser crucial na luta pelo título

A antepenúltima jornada do campeonato regional de futebol em São Vicente, que se disputa neste fim-de-semana, afigura-se de crucial na luta pelo título da época 2018/19. Jornada onde o destaque vai para os jogos Académica Vs. Mindelense e Farense Vs. Batuque.

As contas do título começam a desenhar-se, com o Mindelense tetra campeão regional com 27 pontos a levar uma vantagem confortável de cinco pontos para os adversários mais próximos na tabela classificativa (Académica e Batuque) que somam 22 pontos cada. Nesta jornada os embates são aliciantes e importantíssimos para as contas finais.

Logo a abrir a jornada, no sábado 16, às 14 horas, a Académica e o eterno rival CS Mindelense protagonizam o jogo maior da jornada. Duas equipas que chegam a esta partida separada por cinco pontos, com vantagem para os encarnados. A “Micá” vem de uma sequência de três vitórias consecutivas e está com a moral em alta. Por sua vez os Leões da Rua de Praia, nas últimas três jornadas venceram apenas uma partida, registando dois empates.

Na primeira volta, em jogo a contar para a quinta jornada, o CS Mindelense venceu (2-0), com golos de Calú e Larry. A Académica procura neste jogo a “revange”, sendo que está proibida de perder pontos, sob pena de ver os Leões fugirem rumo a conquista do penta. Isto depois de ter ganhado nova vida, com os resultados dos últimos jogos das duas formações. O Mindelense ainda não somou qualquer derrota na prova, enquanto que a formação estudantil já por três ocasiões saíu derrotada. Clássico é clássico e por isso as expectativas em torno deste jogo assumem contornos elevadíssimos.

Já no domingo, 17, a abrir os jogos do dia a jornada reserva outro embate atrativo entre o Farense de Fonte Filipe, equipa que ocupa a quarta posição com 20 pontos e o Batuque FC que leva 22 pontos. Os axadrezados de Alto Miramar, procuram nesta partida avivar os ânimos e ganhar novo folêgo, após o resultado comprometedor, frente ao Salamansa na jornada passada, por 0-1, até porque na primeira volta golearam por 4-0.

Já o Farense que subiu à primeira divisão na época 2014/15, já conseguiu a sua melhor pontuação de sempre e agora olha certamente para posições mais destacadas da tabela classificativa. A equipa vem de um empate a uma bola com o líder Mindelense. Um jogo que promete ser interessante de se assistir, pelo que as duas formações têm feito ao longo da época desportiva.

Ingredientes mais que especiais para que o Estádio Municipal Adérito Sena, possa registar uma boa casa para testemunharem esta cartada, que poderá ser crucial na luta pelo título.

Jogos e horários da 12ª jornada:

Sábado: 14 horas-Académica x CS Mindelense; 16 horas- Castilho x Derby

Domingo: 14 horas- Farense x Batuque; 16 horas- Salamansa x Corinthians