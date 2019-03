São Vicente organiza fase final do Campeonato Nacional de Sub-17

14/03/2019 13:20 - Modificado em 14/03/2019 13:20

A ilha de São Vicente irá organizar a fase final – meias-finais e final – do campeonato nacional de Sub-17, edição 2018/2019.

De acordo com a Direção da Federação Cabo-verdiana de Futebol, depois de analisar o caderno de encargos, enviado pela ARFSV, aquando da candidatura à Final do Campeonato Nacional Sênior Masculino 2017/2018, a FCF, tendo em conta que em São Vicente existem infraestruturas (Centro de Estágio do Mindelo), e tendo a Associação Regional de Futebol de São Vicente manifestado a sua disponibilidade em organizar a “final four”, foi deliberado atribuir à ARFSV a organização da FINAL FOUR do Campeonato Nacional SUB17-2018-2019.

O campeonato nacional começa no dia 28 de Março onde as equipas estão divididas no grupo de Barlavento, que ficará sediada na cidade do Mindelo, e grupo de Sotavento, que ficará sediado na Cidade da Praia. A fase de grupos termina no dia 01 de Abril.



Segue-se, na cidade de Mindelo, as meias-finais, no dia 04 de Abril, e a grande final que irá acontecer no Estádio Adérito Sena, no dia 06 de Abril.