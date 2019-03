Celina Pereira na segunda edição do Micadinaia Fest

Para o responsável do Centro Cultural do Mindelo (CCM) decidiu-se fazer uma homenagem à mulher na literatura e na poesia e a Celina Pereira é uma “cantora particular da nossa literatura e uma investigadora naquela que podemos chamar de música teatral”, explicou António Tavares.

Agendado para o próximo dia 21 de Março, assinalado como Dia Internacional da Poesia e também o começo da Primavera, será, segundo este responsável, também um dia de “renovação para o Centro Cultural do Mindelo que marcará a “nova temporada” do centro com várias actividades, a partir das 15 até as 00h.

De acordo com António Tavares, director do CCM, no leque de actividades está um concerto de solidariedade a Celina Pereira (que neste momento se encontra a recuperar de problemas de saúde) e também será feito uma homenagem à Editora Ilhéu, na rubrica “Dos ded d’conversa” (dois dedos de conversa, em português), que, segundo o mesmo, tem feito um “trabalho de décadas no silêncio”, mas que tem surtido “grande efeito” no universo literário cabo-verdiano.

“Homenageá-los com uma conversa com a Dr.ª Ana Cordeiro seria uma forma de dar a conhecer o trabalho que eles fazem e que é o resultado do nosso Prémio Camões na pessoa de Germano Almeida”, reforçou.

A palavra “Micadinaia” foi inventada pelo investigador, cientista e poeta João Varela, também conhecido por João Vário e recebe o significado de Mindelo Academia.

António Tavares salienta que desde a primeira edição, o objectivo é de realçar a intenção do poeta de criar um universo literário em São Vicente e que agora querem ensinar aos mais jovens e por isso é necessário fazer um trabalho sustentável para que a Micadinaia não seja só uma palavra, mas que se passe à acção, o que estará a ser materializado nesta temporada 2019/2020 com as várias formações.

Entre eles o Coral Bana, “Travadinha Orquestra”, “Tabanka-orquestra de percussão” e o “Camicazé”, formação de teatro.

A primeira edição do Micadinaia Fest aconteceu em Março de 2017.