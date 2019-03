Antigo edifício da Conservatória vai ser a nova sede da Assembleia Municipal de São Vicente

14/03/2019 00:35 - Modificado em 14/03/2019 00:35

O antigo edifício da Conservatória dos Registos da Região de Barlavento vai ser, a partir de Janeiro de 2020, a nova sede da Assembleia Municipal de São Vicente, conforme garantiu o autarca mindelense Augusto Neves, nesta quarta-feira, 13, durante a 8ª sessão ordinária da 7ª legislatura da Assembleia Municipal de São Vicente.

Situado na zona histórica do Mindelo, este edifício histórico da ilha, onde outrora funcionaram os serviços de Identificação e Tribunal, e que apresenta hoje um estado de degradação bastante avançado, vai ter cara nova já em 2020. A garantia é dada por Augusto Neves, que respondia a uma interpelação feita pela bancada da UCID, sobre o futuro do edifício.

Desde a mudança dos serviços para o novo Palácio da Justiça em 2008, o edifício está de portas fechadas e com um aspecto que não caracteriza os traços arquitetónicos apresentados antigamente. Neste sentido, como afirma Neves, os trabalhos de restauração do edifício vão arrancar muito em breve.

Como diz o executivo as obras só ainda não arrancaram porque na altura de uma visita ao local, depararou-se com muitos materiais importantes da conservatória como são os casos de registos e arquivos. Esclarece que, a Câmara Municipal de São Vicente, poderia já ter arrancado com as obras sem financiamento, mas que devido a esse constrangimento estas foram adiadas, mas que vão arrancar o “mais breve possível”.

Em declarações ao NN, o edil vincou que a opção por transferir a Assembleia Municipal para este edifício é baseada no facto da sala da CMSV ser pequena para receber estas sessões. Sobre a data precisa para o arranque explicou que está para muito em breve, apontando o dia 22 de Janeiro de 2020, data em que se comemora o Dia do Município de São Vicente, para a sua inauguração.