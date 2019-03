Mulher cortou a própria mão para receber dinheiro do seguro

13/03/2019 01:28 - Modificado em 13/03/2019 01:28

Tinha feito contratos com cinco seguradoras diferentes antes do alegado acidente. Fraude foi descoberta e agora enfrenta uma pena de até oito anos de prisão.

Uma mulher eslovena de 21 anos cortou a própria mão para receber o dinheiro do seguro, revela a Associated Press. A polícia eslovena diz que a jovem cortou a mão esquerda acima do pulso com uma serra circular e contou com a ajuda dos familiares. Esperava receber uma indemnização de 400 mil euros.

A mulher afirmou que estava a cortar ramos de uma árvore quando acidentalmente cortou a mão. Segundo a polícia, os familiares deixaram a mão no local de forma a que não fosse possível reimplantá-la na mulher, assegurando que a amputação era permanente. Mas a mão foi recuperada e os cirurgiões conseguiram reimplantá-la.

As autoridades eslovenas referem que o bizarro incidente teve lugar no início deste ano e que a mulher tinha feito contratos com cinco seguradoras diferentes.

“O pagamento não foi feito porque descobrimos a fraude a tempo”, frisou a polícia. A mulher pode agora ser condenada a uma pena de prisão que pode chegar aos oito anos.