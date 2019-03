São Vicente acolhe Workshop sobre recursos Marinhos e Biodiversidade

O Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP), em parceria com o AIR Center, está a preparar um Workshop intitulado “Informação Oceânica e Costeira de Apoio aos Recursos Marinhos e à Biodiversidade na Macaronésia e na Região de São Tomé e Príncipe, que se realizará nos dias 14 e 15 de Março do ano em curso, no auditório do INDP no Mindelo, São Vicente.

O objetivo desse encontro é reunir Instituições de renome e potenciais financiadores aqui em Cabo Verde, onde os técnicos e cientistas farão apresentações curtas e objetivas, realçando as necessidades e desafios do país em termos de investigação, promoção e desenvolvimento no sector marinho.

O resulto esperado será a elaboração de um plano de ação, advindo das necessidades de Cabo Verde, em que cada uma das Instituições estrangeiras ficaria responsável por apoiar Cabo Verde em matéria das suas competências.

A maior parte dessas Instituições, nomeadamente o NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration U.S.) NASA (National Aeronautics and Space Act), GEO Planet Initiative, The Marine Biodiversity Observation Network, European Space Agency (ESA), Foundation for science and technology, Oceanic Platform of the Canay, entre outras, já confirmaram a sua presença.